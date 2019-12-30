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Исаев: «Трактор» не имеет права крупно проигрывать на своей площадке

Исаев: «Трактор» не имеет права крупно проигрывать на своей площадке
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Трактора» Игорь Исаев подвёл итоги матча домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:5). Челябинский клуб потерпел второе поражение подряд.

«Хочется извиниться перед болельщиками за эти два домашних матча. Не имеем права проигрывать, особенно вот так — крупно, на своей площадке. Впереди Новый год, будем переламывать ситуацию.

Во втором периоде стали много ошибаться, играть у себя в зоне. У «Авангарда» хорошая атака, они наказали нас за ошибки. У нас проблема второго периода — в первом отрезке играем здорово, атакуем, владеем инициативой, но потом это все куда-то исчезает, совершаем очень много ошибок, так нельзя. Нужно играть все три периода», — передаёт слова Исаева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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