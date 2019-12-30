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Форвард сборной США Зеграс сделал голевой пас после спинорамы. У него 9 передач на турнире

Форвард сборной США Зеграс сделал голевой пас после спинорамы. У него 9 передач на турнире
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Чехии встречается с США (2:3 после второго периода).

Третью шайбу в ворота чешской сборной отправил нападающий Джек Друри, которому ассистировал Тревор Зеграс. Форвард американской сборной отдал результативный пас после спинорамы и отметился девятой голевой передачей на турнире.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Зеграс делает одну результативную передачу каждые пять минут на чемпионате мира.

В первом матче на турнире американская сборная уступила Канаде со счётом 4:6, а затем переиграла Германию — 6:3. Вчера, 29 декабря, «звёздно-полосатые» обыграли команду России со счётом 3:1 благодаря дублю Артура Калиева.

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