Форвард сборной США Зеграс сделал голевой пас после спинорамы. У него 9 передач на турнире

В очередном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Чехии встречается с США (2:3 после второго периода).



Третью шайбу в ворота чешской сборной отправил нападающий Джек Друри, которому ассистировал Тревор Зеграс. Форвард американской сборной отдал результативный пас после спинорамы и отметился девятой голевой передачей на турнире.

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Зеграс делает одну результативную передачу каждые пять минут на чемпионате мира.

В первом матче на турнире американская сборная уступила Канаде со счётом 4:6, а затем переиграла Германию — 6:3. Вчера, 29 декабря, «звёздно-полосатые» обыграли команду России со счётом 3:1 благодаря дублю Артура Калиева.