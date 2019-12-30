Форвард сборной США Зеграс сделал голевой пас после спинорамы. У него 9 передач на турнире
В очередном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Чехии встречается с США (2:3 после второго периода).
Третью шайбу в ворота чешской сборной отправил нападающий Джек Друри, которому ассистировал Тревор Зеграс. Форвард американской сборной отдал результативный пас после спинорамы и отметился девятой голевой передачей на турнире.
Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.
Зеграс делает одну результативную передачу каждые пять минут на чемпионате мира.
В первом матче на турнире американская сборная уступила Канаде со счётом 4:6, а затем переиграла Германию — 6:3. Вчера, 29 декабря, «звёздно-полосатые» обыграли команду России со счётом 3:1 благодаря дублю Артура Калиева.
«Повторили рекорд, который принадлежал России». Америка – о важной победе
Артур Калиев — герой, а оборона американцев — превосходна. Что пишут в США о победе над российской командой.
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