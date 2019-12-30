«Повторили рекорд, который принадлежал России». Америка – о важной победе

Артур Калиев — герой, а оборона американцев — превосходна. Что пишут в США о победе над российской командой.

После победы над сборной России американская команда вышла на первое место в группе, и это стало дополнительным поводом для гордости у заокеанских журналистов.

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«Два гола за 6 секунд? Последний раз так забивали Малкин и Лемтюгов»

«Американцы взяли под свой контроль первое место в так называемой группе смерти на молодёжном чемпионате мира — 2020 — это стало возможным после победы над сборной России со счётом 3:1. В начале матча Россия оказалась неспособна забить в большинстве. За два периода сборная США получила пять малых штрафов, но российские хоккеисты никак не смогли это реализовать. Неспособность забить в большинстве — это постоянная проблема для российской команды. Это пока единственная сборная, которая остаётся без забитого гола при розыгрыше численного преимущества.

В результате этого российская команда пропустила два гола подряд, а сборная США, забросив с интервалом в шесть секунд, повторила рекорд турнира, который принадлежал России. Последний раз такая скорострельность была достигнута Россией в 2005 году, когда у русских забили Евгений Малкин и Николай Лемтюгов.



Однако американское преимущество не завершилось парой быстрых голов — в начале третьего периода у США забил Артур Калиев, который завершил матч для голкипера Амира Мифтахова. Гол Романова, последовавший после этого, подарил россиянам некоторую жизнь, но голкипер Спенсер Найт выстоял, остановив последовавшие 8 бросков. Теперь Россия будет ожидать победы над Германией, что даст возможность выйти на 50-процентный график получения очков, а США в понедельник сыграют с Чехией», — пишет обозреватель The Hockey News Стивен Эллис.



«Калиев и Робертсон забили два гола с интервалом в шесть секунд в конце второго периода. Это помогло сборной США обыграть российскую команду, и после этой победы американская сборная вышла на первое место в группе. Сборная США реализовала лишь одну из шести попыток большинства, но Россия в численном преимуществе сыграла ещё хуже — ноль голов при пяти попытках», — отмечает сайт телекомпании Sportsnet.

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«Американцы заблокировали очень много бросков»

«Это был очень упорный матч, но дубль Калиева сделал своё дело. Вторая победа сборной США была одержана на следующий день после того, как Россия ошеломила всю Канаду, обыграв «кленовых» со счётом 6:0 и нанеся канадцам худшее поражение в истории. Теперь американцы лидируют в группе, но спор за лучшую позицию ещё не закончен, он будет жарким», — отмечает журналист NBC Sports Адам Гретц.



«Американцы продемонстрировали отличную игру в обороне, хорошо сыграли командно. Стоит отдать должное тренерскому штабу сборной США. Было много блокированных бросков, но ещё чаще игроки американской сборной просто оказывались на линии полёта шайбы, держа свою клюшку, и не давая развернуться российским нападающим. Второй гол Калиева вратарь должен был отражать? Не знаю, лично мне без разницы. Какой бросок у Калиева получился!



Стоит отметить, что сборная США не только в пятый раз подряд обыграла русских, но и заняла первое место в своей группе. Главный тренер американской сборной объединил в одну связку Калиева и Тревора Зеграса, а они уже играли вместе за юниорскую команду «Рейнджерс» на международном турнире в Квебеке в 2013 году. Теперь их «химия» вернулась», — отмечает журналист Sporting News Стив Курнианос.

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«Ключевая статистика для американцев такова: пять убитых удалений из пяти. В двух первых матчах сборной США не удавалось удачно играть в меньшинстве, было нейтрализовано только 4 из 9. ИИХФ не ведёт подсчёт блокированных бросков, но сегодня американцы сделали их очень много», — считает обозреватель ESPN Крис Питерс.

«После победы со счётом 6:0 над Канадой у российской сборной не было удачи ни в чём. Американский вратарь Спенсер Найт спокойно стал героем матча. Американцы играли после одного дня отдыха, но первый период был потрачен на разведку — ни одна из команд не хотела рисковать. Слухи о смерти силового хоккея были сильно преувеличены, так как на протяжении всего матча мальчики охотно лупили друг друга», — резюмировал обозреватель официального сайта ИИХФ Эндрю Подниекс.