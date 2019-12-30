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Словакия проиграла Швейцарии на МЧМ-2020, пропустив семь шайб

Словакия проиграла Швейцарии на МЧМ-2020, пропустив семь шайб
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Швейцарии обыграла Словакию со счётом 7:2.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2020
Швейцария вышла вперёд после гола Жильяна Колера на восьмой минуте. На 11-й минуте Колер оформил дубль, а на 15-й шайбу забросил Валентин Нуссбаумер, доведя преимущество швейцарцев до трёх шайб к первому перерыву.

Во втором периоде в составе швейцарцев точными бросками отметились Симон Кнак и Сандро Шмид, на что Словакия ответила голом Мартина Фашко-Рудаша. В третьем периоде у сборной Швейцарии отличились Мика Хинауэр и Мэттью Вербун, у словаков — Роберт Джуган.

Ранее сборная Словакии обыграла команду Казахстана (3:1) и проиграла Финляндии (1:8). Швейцарцы сначала обыграли Казахстан со счётом 5:3, а затем проиграли шведам — 2:5.

U20 ЧМ-2020. Группа A
30 декабря 2019, понедельник. 21:00 МСК
Словакия U20
Окончен
2 : 7
Швейцария U20
0:1 Колер (Берни, Нуссбаумер) – 07:55' (5x5)   0:2 Колер (Нуссбаумер, Мозер) – 10:04' (5x4)   0:3 Нуссбаумер (Вербун) – 14:49' (5x5)   0:4 Кнак (Жобен) – 33:21' (5x5)   1:4 Фашко-Рудаш (Окульяр) – 38:34' (4x5)   1:5 Шмид (Эбишер, Вербун) – 39:55' (5x5)   2:5 Джуган (Чайкович, Мудрак) – 46:37' (5x4)   2:6 Хенауэр (Нуссбаумер, Мозер) – 50:09' (5x4)   2:7 Вербун (Колер) – 52:27' (5x5)
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