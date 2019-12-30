Словакия проиграла Швейцарии на МЧМ-2020, пропустив семь шайб

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Швейцарии обыграла Словакию со счётом 7:2.



Календарь молодёжного чемпионата мира — 2020



Швейцария вышла вперёд после гола Жильяна Колера на восьмой минуте. На 11-й минуте Колер оформил дубль, а на 15-й шайбу забросил Валентин Нуссбаумер, доведя преимущество швейцарцев до трёх шайб к первому перерыву.



Во втором периоде в составе швейцарцев точными бросками отметились Симон Кнак и Сандро Шмид, на что Словакия ответила голом Мартина Фашко-Рудаша. В третьем периоде у сборной Швейцарии отличились Мика Хинауэр и Мэттью Вербун, у словаков — Роберт Джуган.



Ранее сборная Словакии обыграла команду Казахстана (3:1) и проиграла Финляндии (1:8). Швейцарцы сначала обыграли Казахстан со счётом 5:3, а затем проиграли шведам — 2:5.