Словакия проиграла Швейцарии на МЧМ-2020, пропустив семь шайб

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Швейцарии обыграла Словакию со счётом 7:2.
Календарь молодёжного чемпионата мира — 2020
Швейцария вышла вперёд после гола Жильяна Колера на восьмой минуте. На 11-й минуте Колер оформил дубль, а на 15-й шайбу забросил Валентин Нуссбаумер, доведя преимущество швейцарцев до трёх шайб к первому перерыву.
Во втором периоде в составе швейцарцев точными бросками отметились Симон Кнак и Сандро Шмид, на что Словакия ответила голом Мартина Фашко-Рудаша. В третьем периоде у сборной Швейцарии отличились Мика Хинауэр и Мэттью Вербун, у словаков — Роберт Джуган.
Ранее сборная Словакии обыграла команду Казахстана (3:1) и проиграла Финляндии (1:8). Швейцарцы сначала обыграли Казахстан со счётом 5:3, а затем проиграли шведам — 2:5.
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