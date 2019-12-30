Сборная США обыграла Чехию в овертайме на молодёжном чемпионате мира — 2020

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Чехии уступила команде США со счётом 3:4 ОТ.



Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира 2020



«Звёздно-полосатые» вышли вперёд на 4-й минуте после точного броска в исполнении Шейна Пинто. Чехи отыгрались стараниями Либора Забрански, отличившегося в середине первого периода. В концовке игрового отрезка Забрански оформил дубль и впервые в матче вывел вперёд гостей. Артур Калиев восстановил равновесие на второй минуте второго периода, а затем Джек Друри воспользовался прекрасной передачей Тревора Зеграса. Чехи сравняли счёт на 49-й минуте усилиями Петра Чайки. В овертайме победу американцам принёс Коул Кофилд.



Ранее сборная Чехии обыграла Россию со счётом 4:3, а затем уступила Германии — 3:4. Американцы проиграли канадцам со счётом 4:6, после чего переиграли Германию — 6:3. Вчера, 29 декабря, США обыграли Россию со счётом 3:1.