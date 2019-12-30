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Сборная США обыграла Чехию в овертайме на молодёжном чемпионате мира — 2020

Сборная США обыграла Чехию в овертайме на молодёжном чемпионате мира — 2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Чехии уступила команде США со счётом 3:4 ОТ.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира 2020

«Звёздно-полосатые» вышли вперёд на 4-й минуте после точного броска в исполнении Шейна Пинто. Чехи отыгрались стараниями Либора Забрански, отличившегося в середине первого периода. В концовке игрового отрезка Забрански оформил дубль и впервые в матче вывел вперёд гостей. Артур Калиев восстановил равновесие на второй минуте второго периода, а затем Джек Друри воспользовался прекрасной передачей Тревора Зеграса. Чехи сравняли счёт на 49-й минуте усилиями Петра Чайки. В овертайме победу американцам принёс Коул Кофилд.

Ранее сборная Чехии обыграла Россию со счётом 4:3, а затем уступила Германии — 3:4. Американцы проиграли канадцам со счётом 4:6, после чего переиграли Германию — 6:3. Вчера, 29 декабря, США обыграли Россию со счётом 3:1.

U20 ЧМ-2020. Группа B
30 декабря 2019, понедельник. 21:00 МСК
США U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия U20
1:0 Пинто (Робертсон, Вальстрём) – 03:45' (5x4)   1:1 Забрански (Кликорка) – 09:35' (5x5)   1:2 Забрански – 18:16' (5x3)   2:2 Калиев (Зеграс, Миллер) – 21:19' (5x5)   3:2 Друри – 26:01' (5x5)   3:3 Чайка (Кубичек) – 48:41' (5x4)   4:3 Кофилд – 63:14' (3x3)
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