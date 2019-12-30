Сборная России потеряла шансы на первое и второе место в группе МЧМ-2020

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Чехии уступила команде США со счётом 3:4 ОТ.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира 2020

Результат этого матча лишил сборную России шансов на первое и второе место в группе. Сборная США лидирует с восемью очками, «звёздно-полосатые» завершили выступление в группе и обеспечили себе место в четвертьфинале.

Российская команда занимает предпоследнее место в группе, набрав три очка в трёх матчах. Команда Брагина уже не сможет опередить американцев и закончит групповой этап хуже, чем Канада или Чехия.



31 декабря сборная России проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Германии. В случае поражения российские хоккеисты не сумеют выйти в четвертьфинал.