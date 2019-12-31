КХЛ дисквалифицировала форварда московского «Динамо» Яшкина на один матч

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина на один матч, информирует пресс-служба организации. Яшкин заработал удаление до конца матча во встрече регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:5 Б) за атаку в область головы и шеи защитника уральской команды Алексея Береглазова. Теперь Дмитрий пропустит матч с «Куньлунь Ред Стар».
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Металлург» — «Динамо Москва. Время – 17:31.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Дмитрия Яшкина по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении КХЛ.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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