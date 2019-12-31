Россия — Германия: прямая трансляция матча молодёжного чемпионата мира—2020
Сегодня, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира, соперником будет команда Германии. Начало матча — в 17:00 мск. Трансляция матча пройдёт на официальном сайте ФХР.
Турнирное положение и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2020 года
Сборные России и Германии встречались на молодёжных чемпионатах мира пять раз. Россияне одержали пять побед с общим счётом 28:3.
Чтобы пробиться в плей-офф, российской команде необходимо обязательно обыгрывать команду Германии. Победа в основное время, в дополнительное или даже в серии послематчевых бросков выведет россиян в плей-офф. В противном случае российская команда впервые в истории будет бороться за выживание.
Россия – Германия: матч за путёвку в четвертьфинал МЧМ! LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Германия на молодёжном чемпионате мира.
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