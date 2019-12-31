И. Гимаев: сейчас России любого соперника дай — обыграет, в поражение от Германии не верю

Трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады Ирек Гимаев поделился впечатлениями от выступления сборной России на молодёжном чемпионате мира—2020.

«Игра с Германией будет решать почти всё, но я не допускаю возможности, что мы проиграем. Американцам уступили потому, что очень много эмоций потратили на сборную Канады. Лучше бы они там выиграли поскромнее, в одну-две шайбы. Настрой на Германию после поражений от США будет боевой. Не сомневаюсь, что наши выиграют у немцев, я не верю в то, что они могут проиграть. Любого соперника им сейчас дай — тех же американцев или канадцев — обыграют, потому что пошла концентрация. Поймите, это молодёжь, здесь важна психология и эмоции, которые были растрачены на Канаду. Я уверен, что немцев мы обыграем.



Какое впечатление оставляет игра сборной? Вы знаете, мне нравится. Сама игра нравится. Есть неудачные моменты, где-то не везёт, где-то штанга… Так бывает. Чуть-чуть удачи бы… Понятно, есть ошибки — это признак молодости, у детей такие же ошибки бывают. С другой стороны, сейчас могут проявиться яркие личности.



Вспомните, например, Фетисова. Он после МЧМ стал через год лучшим защитником взрослого чемпионата мира. Буре, Могильный, Серёга Макаров — я вспоминаю тех, с кем играл сам. Они тоже заблистали после молодёжных турниров. В нынешней сборной есть яркие личности, и дай бог им светлого будущего. Интересные пацаны у нас есть, так что всё будет нормально», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.