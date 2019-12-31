Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2020

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Остраве и Тршинеце стали известны все четвертьфинальные пары. Сборная России заняла третье место в группе A и получила в соперники вторую команду из другого квинтета – сборную Швейцарии.

Другие пары: Канада (1B) – Словакия (4A), США (2В) – Финляндия (3А), Швеция (1A) – Чехия (4B).

Четвертьфинальные матчи состоятся 2 января (четверг), полуфинальные игры пройдут 4 января (суббота), матч за третье место и финал состоятся 5 января (воскресенье). Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Германии и Казахстана.

Российская сборная на групповом этапе турнира проиграла Чехии (3:4), разгромила Канаду (6:0), уступила США (1:3) и разгромила Германию (6:1).