Вынесли немцев, почти как Канаду! Сборная России готова биться за медали МЧМ

В последний день уходящего года молодёжной сборной России на чемпионате мира предстояло сыграть заключительный матч в группе. И самый важный. За исторический разгром Канады, к сожалению, не добавили бонусных очков, а два поражения от чехов и американцев вынудили относиться ко встрече с немцами не как к рядовому поединку с аутсайдером группы, а как к матчу жизни. У сборной России не осталось права на ошибку, и это в сто раз усилило волнение, хотя всем понятно, что наша команда и Германия пока находятся на разных полюсах. К тому же немцы уже совершили одну сенсацию на турнире, обыграв Чехию, да и американцам с канадцами проиграли не в одну калитку. Этой сборной в игре с Россией, очевидно, было нечего терять (за невыход в плей-офф из такой группы в Германию никто не кинет камня), а в таких ситуациях более раскрепощённая команда всегда получает преимущество.

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Но в стане сборной России, разумеется, никто и мысли не допускал о поражении. Вчера подопечные Брагина провели тренировку, после которой выяснилось, что тренерский штаб произвёл некоторые изменения в звеньях и спецбригадах. Большинство у России остаётся худшим на чемпионате мира (0 голов в 14 попытках), и это надо было как-то исправлять. Вчера же стало известно, что место в воротах займёт Ярослав Аскаров. 17-летний голкипер слабо сыграл с чехами, но в сборной убеждены в его психологической устойчивости и оказали Аскарову доверие в такой важнейший момент.

Россия рискует с вратарём на главный матч в группе. Поражение от немцев никто не простит С Германией сыграет Ярослав Аскаров, который не выручил на старте МЧМ с чехами.

Первые же минуты матча дали понять, что переживать за результат российским болельщикам не стоит. Наши парни вышли на игру спокойными уверенными в своих силах, чтобы сделать то, что и должны были. Россияне кружили в зоне Хендрика Хане, а немцы выглядели слишком робко и жались к своим воротам. Было ясно, что рано или поздно это тотальное доминирование принесёт свои плоды, и на седьмой минуте счёт в матче открыл Кирилл Марченко. Для него это был уже третий момент в первом периоде и, наконец-то, получилось забить. Кирилл по правому флангу легко улетел к воротам Хане и нанёс неотразимый бросок в дальнюю девятку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

После гола Россия не снижала давление, и Ярослав Аскаров откровенно скучал на противоположной стороне площадки. Наши парни заработали большинство, которое, увы, снова не удалось реализовать, зато забили вторую шайбу в равных составах. Длиннющая позиционная атака вымотала сборную Германии, Подколзин отдал изумительную поперечную передачу на Марченко, и тот оформил дубль. Кирилл в этом эпизоде делал выверенную передачу на пятачок, где дежурил неприкрытый Воронков, но верный гол у Дмитрия украл рикошет от ноги защитника.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

2:0, и можно было выдохнуть. Счёт был не самый крупный, но Россия играла очень солидно и без мандража, не давая повода усомниться в своём превосходстве. Впрочем, в конце периода немцы немного ожили, и даже могли отыгрывать одну шайбу. Настало время Аскарова показать, что не зря в него поверили перед этой встречей. Ярослав, простоявший весь период без дела, не замёрз и совершил классный сейв, выудив шайбу из пустого угла.

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К счастью, во втором периоде рисунок игры не поменялся. Всё то же игровое и территориальное преимущество сборной России, всё та же Германия, глядя на которую было совершенно не понятно, как эта команда сумела обыграть чехов. Подопечные Брагина с удовольствием возили шайбу по чужой зоне, упражнялись в бросках и передачах. В первой половине периода Марченко дважды упустил шанс оформить хет-трик, Дорофеев бросал в пустой угол, но какое-то время немцам сопутствовала удача.

Однако и она покинула Германию, глядя на столь слабую игру бундестим. На 35-й минуте матча случилось знаковое событие – сборная России реализовало первое большинство на чемпионате мира. Наши парни играли впятером против четверых соперников, немцы заработали отложенный штраф, и в расстановке «6 на 4» Григорий Денисенко прошил Хане точным «выстрелом» в угол.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Где одна – там и вторая. Немцы сменили друг друга на скамейке штрафников, а сборная России через 40 секунд после третьей шайбы забила четвёртый гол. Главный герой встречи Марченко отдал передачу на гол Дорофееву, и тот не подвёл.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

У сборной России, что называется, полетело, наши ребята окончательно раскрепостились и под занавес периода реализовали ещё одно численное преимущество. И снова сработала связка Марченко – Дорофеев!

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

5:0, после второго периода можно было расходиться по домам. Немцы выглядели очень слабо, и доходили до ворот Аскарова в основном в большинстве, которое, отдадим Германии должное, было весьма опасным. В одной из попыток реализации немцы разыграли красивую и быструю комбинацию, но Доминик Бок не попал в пустой угол. Все остальные угрозы мастерски подчищал Аскаров, не терявший концентрацию ни на секунду.

На третий период у немцев в воротах вышел Тобиас Анчичка, но «сухим» он продержался лишь 38 секунд. В быстрой атаке отличился Воронков, а передачу ему отдал Марченко. Кирилл набрал уже пятое очко в этой встрече!

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

После этого у немцев, которые наверняка собирались достойно провести хотя бы один период, совсем пропало настроение. Россияне же не расслаблялись и спокойно доводили встречу до победы, понимая, что главная задача на оставшееся время матча — сохранить свои ворота в неприкосновенности. Увы, сделать это не удалось. На последних минутах немцы забросили шайбу престижа, но, конечно, это ни на что не повлияло.

6:1, сборная России одержала уверенную победу и вышла в четвертьфинал. Теперь нашим ребятам нужно забыть групповой этап и готовиться сражаться за медали чемпионата мира. Наиболее вероятным соперником по четвертьфиналу у нас будут финны, но для окончательного понимания надо дождаться результатов вечерних матчей.