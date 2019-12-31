Бишоп — о «Зимней классике»: так бывает не всегда, но этот матч имеет ключевое значение

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп поделился ожиданиями от матча «Зимней классики» с «Нэшвилл Предаторз», который пройдёт завтра, 1 января, на стадионе Cotton Bowl Stadium в Далласе.

«Не уверен, что так бывает всегда, но эта игра будет иметь ключевое значение. Мы находимся выше в турнирной таблице и не хотим проигрывать тем, кто находится ниже нас. Этого никто не хочет. А победа поднимет нас выше.

Я собираюсь чуть больше времени потратить, чтобы осмотреться, увидеть трибуны, людей. Постараюсь насладиться церемонией открытия. Но как только начнётся игра, всё лишнее убираем в сторону и концентрируемся только на том, что происходит на площадке.

Надеюсь, мы сыграем в наш хоккей. Матч должен быть очень интересным. Все матчи с ними проходят в очень упорной борьбе. У них очень неуступчивая команда», — цитирует Бишопа пресс-служба НХЛ.