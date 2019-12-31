Бишоп — о «Зимней классике»: так бывает не всегда, но этот матч имеет ключевое значение

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп поделился ожиданиями от матча «Зимней классики» с «Нэшвилл Предаторз», который пройдёт завтра, 1 января, на стадионе Cotton Bowl Stadium в Далласе.
«Не уверен, что так бывает всегда, но эта игра будет иметь ключевое значение. Мы находимся выше в турнирной таблице и не хотим проигрывать тем, кто находится ниже нас. Этого никто не хочет. А победа поднимет нас выше.
Я собираюсь чуть больше времени потратить, чтобы осмотреться, увидеть трибуны, людей. Постараюсь насладиться церемонией открытия. Но как только начнётся игра, всё лишнее убираем в сторону и концентрируемся только на том, что происходит на площадке.
Надеюсь, мы сыграем в наш хоккей. Матч должен быть очень интересным. Все матчи с ними проходят в очень упорной борьбе. У них очень неуступчивая команда», — цитирует Бишопа пресс-служба НХЛ.
- 31 декабря 2019
-
15:46
-
15:41
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:31
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:46
-
12:37
-
12:30
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:10
-
10:45
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:18
-
09:01
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:27
-
07:00
-
05:58
-
05:52