Фолиньо: надеюсь, болельщики «Коламбуса» будут действовать Бобровскому на нервы

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился ожиданиями от домашнего матча с «Флоридой Пантерз», где выступает отыгравший несколько лет в Коламбусе голкипер Сергей Бобровский.



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«На эту тему говорят болельщики, а не мы. Мы уже играли против Бобровского. Мы уже это проходили. Сейчас мы думаем только о том, как нам выиграть матч у хорошей команды. Зрители отреагируют так, как сочтут нужным. Это их право. Меня это не очень волнует. Главное, чтобы они болели за нас. Вот это для меня важно. Думаю, что Бобровский знает, что его здесь ждёт, и готов к этому. Надеюсь, это будет действовать ему на нервы», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.