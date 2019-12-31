Россия — Германия: Кирилл Марченко открыл счёт в матче

Сборная России открыла счёт в матче с командой Германии на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. На 7-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Марченко.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.



Посмотреть видео гола можно в «твиттере» ИИХФ.

Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Грошев — Соркин — Круглов.



Состав сборной Германии:



Хане (Анчичка);

Зайдер — Мик, Бокк — Енцш — Шюц;

Хюттль — Вирт, Петерка — Штюцле — Райхель;

Дершм — Масс, Лобах — Шинко — Киндер;

Хайнцингер, Валенти — Флейшер — Бруне, Нейенхёйс.