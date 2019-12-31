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Россия — Германия: Кирилл Марченко открыл счёт в матче

Россия — Германия: Кирилл Марченко открыл счёт в матче
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России открыла счёт в матче с командой Германии на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. На 7-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Марченко.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.

Посмотреть видео гола можно в «твиттере» ИИХФ.

Состав сборной России:

Аскаров (Мифтахов);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Грошев — Соркин — Круглов.

Состав сборной Германии:

Хане (Анчичка);
Зайдер — Мик, Бокк — Енцш — Шюц;
Хюттль — Вирт, Петерка — Штюцле — Райхель;
Дершм — Масс, Лобах — Шинко — Киндер;
Хайнцингер, Валенти — Флейшер — Бруне, Нейенхёйс.

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