Россия — Германия: Кирилл Марченко открыл счёт в матче

Сборная России открыла счёт в матче с командой Германии на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. На 7-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Марченко.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.
Посмотреть видео гола можно в «твиттере» ИИХФ.
Состав сборной России:
Аскаров (Мифтахов);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Грошев — Соркин — Круглов.
Состав сборной Германии:
Хане (Анчичка);
Зайдер — Мик, Бокк — Енцш — Шюц;
Хюттль — Вирт, Петерка — Штюцле — Райхель;
Дершм — Масс, Лобах — Шинко — Киндер;
Хайнцингер, Валенти — Флейшер — Бруне, Нейенхёйс.
- 31 декабря 2019
-
18:13
-
17:59
-
17:22
-
17:02
-
16:58
-
16:27
-
16:00
-
15:46
-
15:41
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:31
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:46
-
12:37
-
12:30
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:10
-
10:45
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:18
-
09:01