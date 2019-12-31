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Кирилл Марченко — лучший игрок сборной России в матче с Германией на МЧМ-2020

Кирилл Марченко — лучший игрок сборной России в матче с Германией на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России победила команду Германии со счётом 6:1 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

Лучшим игроком в составе сборной России признали форварда Кирилла Марченко, забившего два гола и отдавшего три результативных передачи. У немцев лучшим стал голкипер Хендрик Хане.

Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Марченко. Вскоре Марченко оформил дубль, реализовав большинство благодаря рикошету от немецкого защитника. В середине второго периода сборная России отлично отработала в большинстве, забросив две шайбы с разницей 40 секунд усилиями Григория Денисенко и Павла Дорофеева. На 39-й минуте россияне вновь реализовали численное преимущество, при игре «5 на 4» отметился оформивший дубль Дорофеев. На старте третьего периода преимущество сборной России упрочил Дмитрий Воронков. В концовке немцы «размочили» счёт, гол забил Нино Киндер.

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