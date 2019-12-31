Сборная Швеции забросила шесть шайб Словакии в матче МЧМ-2020
Сборная Швеции обыграла команду Словакии со счётом 6:2 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Шведская сборная в первом периоде добилась комфортного преимущества в три гола, точными бросками сумели отметиться Александер Хольц, Альбин Эрикссон и Филип Броберг. На 26-й минуте преимущество шведов в счёте упрочил нападающий Оскар Бек. На 37-й минуте Хольц оформил дубль. На 46-й минуте словацкая сборная сумела «размочить» счёт на табло, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Кристиан Ковачик. На 59-й минуте точным броском отметился словацкий форвард Роберт Джуган, окончательный счёт установил Самуэль Фагемо.
U20 ЧМ-2020. Группа A
31 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Швеция U20
Окончен
6 : 2
Словакия U20
1:0 Хольц (Сёдерстрём, Рэймонд) – 08:59' (5x5) 2:0 Эрикссон (Хенрикссон, Бек) – 09:14' (5x5) 3:0 Броберг (Нессен) – 13:16' (4x5) 4:0 Бек (Гиннинг, Берггрен) – 25:08' (5x5) 5:0 Хольц (Сёдерстрём, Берггрен) – 36:09' (5x4) 5:1 Ковачик (Окульяр, Стаха) – 45:17' (5x4) 5:2 Джуган (Фашко-Рудаш) – 58:03' (5x5) 6:2 Фагемо (Хёгландер, Лундквист) – 59:44' (4x3)
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