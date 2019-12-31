Сборная Швеции забросила шесть шайб Словакии в матче МЧМ-2020

Сборная Швеции обыграла команду Словакии со счётом 6:2 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Шведская сборная в первом периоде добилась комфортного преимущества в три гола, точными бросками сумели отметиться Александер Хольц, Альбин Эрикссон и Филип Броберг. На 26-й минуте преимущество шведов в счёте упрочил нападающий Оскар Бек. На 37-й минуте Хольц оформил дубль. На 46-й минуте словацкая сборная сумела «размочить» счёт на табло, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Кристиан Ковачик. На 59-й минуте точным броском отметился словацкий форвард Роберт Джуган, окончательный счёт установил Самуэль Фагемо.