Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Денисенко: у России реально много удалений, нужно что-то делать с этим

Денисенко: у России реально много удалений, нужно что-то делать с этим
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной России Григорий Денисенко поделился впечатлениями от выигранного матча с Германией (6:1).

«Выходили на игру сконцентрированными. Нервного напряжения не было. Нужно прибавлять от игры к игре, нельзя быть довольным. Важно стремиться к большему. Надо каждую игру выходить и побеждать. Все ребята уверены друг в друге. За счёт коллективизма нужно переигрывать соперника.

Почему наконец реализовали большинство? Просто поострее сыграли и всё. Нужно было что-то менять, так как не шло. Решили вот так.

По большому количеству удалений будем разговаривать. Нужно, конечно, это поправлять, что-то делать с этим. Реально много удалений. Конечно, это огорчает. Вроде и не хочешь удаляться, но так получается. Потом сидишь, думаешь, анализируешь», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Вынесли немцев, почти как Канаду! Сборная России готова биться за медали МЧМ
Главным героем встречи стал Кирилл Марченко, набравший 5 очков.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019