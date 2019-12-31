Денисенко: у России реально много удалений, нужно что-то делать с этим

Нападающий сборной России Григорий Денисенко поделился впечатлениями от выигранного матча с Германией (6:1).



«Выходили на игру сконцентрированными. Нервного напряжения не было. Нужно прибавлять от игры к игре, нельзя быть довольным. Важно стремиться к большему. Надо каждую игру выходить и побеждать. Все ребята уверены друг в друге. За счёт коллективизма нужно переигрывать соперника.



Почему наконец реализовали большинство? Просто поострее сыграли и всё. Нужно было что-то менять, так как не шло. Решили вот так.



По большому количеству удалений будем разговаривать. Нужно, конечно, это поправлять, что-то делать с этим. Реально много удалений. Конечно, это огорчает. Вроде и не хочешь удаляться, но так получается. Потом сидишь, думаешь, анализируешь», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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