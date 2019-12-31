Подколзин: без разницы, с кем играть в плей-офф, тут может повернуться в любую сторону

Нападающий сборной России Василий Подколзин поделился впечатлениями от матча с командой Германии (6:1) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею и оценил возможных соперников россиян по четвертьфиналу турнира.



«У сборной России все могут отдать пас, побороться. Так что особо никаких изменений. Сразу заиграл Марченко? Да, мы сегодня с ним играли, здорово, что всё так получилось.



Без разницы, с кем играть в плей-офф, тут может повернуться в любую сторону. Посмотрим на игры соперников и будем готовиться», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Марченко. Вскоре Марченко оформил дубль, реализовав большинство благодаря рикошету от немецкого защитника. В середине второго периода сборная России отлично отработала в большинстве, забросив две шайбы с разницей 40 секунд усилиями Григория Денисенко и Павла Дорофеева. На 39-й минуте россияне вновь реализовали численное преимущество, при игре «5 на 4» отметился оформивший дубль Дорофеев. На старте третьего периода преимущество сборной России упрочил Дмитрий Воронков. В концовке немцы «размочили» счёт, гол забил Нино Киндер.



Кто и с кем сыграет в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2020 Главная информация по играм плей-офф.