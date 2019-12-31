Сборная России сыграет со Швейцарией в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира – 2020

Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу молодёжного чемпионата мира — 2020. Команда Валерия Брагина сыграет со сборной Швейцарии, которая одолела Финляндию (5:2) и заняла второе место в группе А.

На групповом этапе швейцарцы оказались сильнее Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и потерпели единственное поражение от Швеции (2:5).

Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1) и потерпели два поражения от Чехии (3:4) и США (1:3).

Четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира состоятся 2 января. Другие пары 1/4 финала: Швеция — Чехия, Канада — Словакия, США — Финляндия.

Календарь игр плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2020