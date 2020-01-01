Воронков стал лучшим игроком группового раунда МЧМ-2020 по показателю полезности

Завершился групповой этап молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020. Лучшим по показателю полезности оказался нападающий сборной России Дмитрий Воронков — "+8". Кроме того, в его активе 1 гол и 3 результативные передачи в 4 матчах.



Лучшим бомбардиром и ассистентом группового раунда стал американец Тревор Зеграс – 9 (0+9) очков. В топ-10 ассистентов вошёл россиянин Никита Александров (8-е место, 4 передачи).



Лучший снайпер – швед Самуэль Фагемо, у которого 6 шайб. В топ-10 снайперов вошёл россиянин Павел Дорофеев (3 шайбы, 8-е место).



Расписание четвертьфинальных матчей МЧМ:

США – Финляндия – 14:30 мск (Тршинец)

Швейцария – Россия – 19:30 мск (Тршинец)

Канада – Словакия – 17:00 мск (Острава)

Швеция – Чехия – 22:00 мск (Острава)