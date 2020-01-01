Какого результата добьётся молодёжная сборная России на МЧМ-2020?

Молодёжная сборная России продолжает выступление на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии. Накануне, 31 декабря, россияне разгромили немцев со счётом 6:1, что позволило подопечным Валерия Брагина пробиться в плей-офф турнира.

Календарь МЧМ-2020

Следующим соперником сборной России станет сборная Швейцарии, с которой россияне сыграют в четвертьфинале. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Какого результата добьётся сборная России на МЧМ-2020?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Матч 1/4 финала МЧМ-2020 Россия — Швейцария состоится завтра, 2 января.

На групповом этапе россияне обыграли канадцев (6:0) и немцев (6:1), а также уступили чехам (3:4) и американцам (1:3).