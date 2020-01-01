Фаворит драфта НХЛ 2020 года Лафренье должен сыграть за Канаду в четвертьфинале МЧМ
Нападающий сборной Канады Алексис Лафренье должен принять участие в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с командой Словакии, информирует журналист TSN Франк Серавалли.
Алексис досрочно завершил матч группового этапа чемпионата мира с Россией (0:6) после столкновения с голкипером Амиром Мифтаховым. Дальнейшее участие Лафренье в турнире оставалось под большим вопросом. Фаворит драфта НХЛ 2020 года принимал участие в раскатках сборной Канады, однако пропустил заключительные матчи предварительного раунда.
Агент Эмили Костонгуай, представляющая интересы нападающего молодёжной сборной Канады, утверждала, что Алексис завершит выступление на мировом первенстве в случае риска усугубить повреждение.
Агент Лафренье: если есть шанс усугубить повреждение, Алексис не пойдёт на такой риск
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