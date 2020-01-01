Фаворит драфта НХЛ 2020 года Лафренье должен сыграть за Канаду в четвертьфинале МЧМ

Нападающий сборной Канады Алексис Лафренье должен принять участие в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с командой Словакии, информирует журналист TSN Франк Серавалли.

Алексис досрочно завершил матч группового этапа чемпионата мира с Россией (0:6) после столкновения с голкипером Амиром Мифтаховым. Дальнейшее участие Лафренье в турнире оставалось под большим вопросом. Фаворит драфта НХЛ 2020 года принимал участие в раскатках сборной Канады, однако пропустил заключительные матчи предварительного раунда.

Агент Эмили Костонгуай, представляющая интересы нападающего молодёжной сборной Канады, утверждала, что Алексис завершит выступление на мировом первенстве в случае риска усугубить повреждение.