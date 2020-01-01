Ларионов: главное – не забыть, что Швейцария сделала с олимпийской сборной России
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира с командой Швейцарии.
«Мы думаем очень много, главное сейчас – не забыть, что они сделали с нашей олимпийской сборной две недели назад. Знаете счёт, 7:2. Мы сегодня напомним, как они наших старших братьев немного унизили, это будет лучшей мотивацией.
Прошлись по моментам, которые ожидаем от швейцарцев при игре в атаке и в обороне, поработали в большинстве. Настрой боевой, от каждого из 22 человек, которые выйдут на матч, зависит результат. Каждая боевая единица очень важна. И дисциплина, дисциплина и ещё раз дисциплина. То есть без удалений», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Олимпийская сборная России потерпела крупное поражение в матче со Швейцарией
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