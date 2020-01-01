Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ларионов: главное – не забыть, что Швейцария сделала с олимпийской сборной России

Ларионов: главное – не забыть, что Швейцария сделала с олимпийской сборной России
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира с командой Швейцарии.

«Мы думаем очень много, главное сейчас – не забыть, что они сделали с нашей олимпийской сборной две недели назад. Знаете счёт, 7:2. Мы сегодня напомним, как они наших старших братьев немного унизили, это будет лучшей мотивацией.

Прошлись по моментам, которые ожидаем от швейцарцев при игре в атаке и в обороне, поработали в большинстве. Настрой боевой, от каждого из 22 человек, которые выйдут на матч, зависит результат. Каждая боевая единица очень важна. И дисциплина, дисциплина и ещё раз дисциплина. То есть без удалений», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпийская сборная России потерпела крупное поражение в матче со Швейцарией
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020