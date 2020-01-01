Ларионов — о дисциплине: Ртищев у нас опять выходит. Будет у меня с ним разговор

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о проблемах национальной команды с неоправданными удалениями.
«Мы поднимем этот вопрос вечером, у нас выходит опять Ртищев, с которым у меня будет вечером разговор. Это важная фигура в нашем меньшинстве, по всем остальным тоже пройдёмся по дисциплине. Шесть-восемь удалений за игру – многовато для нашей команды. Мы сильны «пять на пять» и «пять на четыре». Мы должны диктовать, это на нас должны нарушать правила, а не мы на сопернике.
Раннее начало матча? Сегодня это обсуждали и всё подстраивали под ужин, небольшое собрание, правильный отдых, чтобы ребята могли отдохнуть, набраться сил, не переспать. Это юниорский хоккей, молодые люди, у них адреналин, они уже готовы. Они знают, где мы находимся и зачем мы сюда приехали. Будет ещё вечерний настрой, завтра с утра. Надеюсь, ребята выйдут с таким же настроем, как с канадцами и немцами», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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