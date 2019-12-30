Нападающий сборной России Ртищев дисквалифицирован на один матч МЧМ-2020

Нападающий молодёжной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч за эпизод, который произошёл во встрече с командой США (1:3). Об этом сообщает официальный сайт ИИХФ.



Во время потасовки после окончания второго периода форвард российской команды ударил головой нападающего американцев Оливера Вальстрёма. Судьи оставили эпизод без внимания, но данный момент был рассмотрен дисциплинарным комитетом ИИХФ.



За похожее нарушение в матче со сборной России нападающий команды Канады Джо Велено был дисквалифицирован на один матч. Таким образом, Ртищев пропустит заключительный матч на групповом этапе с командой Германии.



Российская команда после матча с США опустилась на второе место в группе B. На счету россиян три очка — столько же у команд Чехии, Германии и Канады. Сборная США переместилась на первую строчку таблицы с 6 очками.

Форвард сборной Канады Велено дисквалифицирован на одну игру за удар игрока сборной России