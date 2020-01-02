Канарейкин: Швейцария — хороший вариант для России. Наша сборная подсобралась

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

«Судя по тому, как всё сложилось, я скажу, что Швейцария для нас — это хороший вариант, но подарком не назову. С Финляндией и Швецией мы играем потруднее, безусловно.

Игра спецбригад? Мы уже отмечали эти два компонента, они всегда очень важны. Отмечу, что в последней игре группового этапа с Германией мы уже наладили реализацию большинства. Важно перенести это на плей-офф.

У нас была серьёзная группа. Мы попали в очень плотный график с хорошими соперниками. В первых матчах у нас была слабая реализация большинства. Но хочу отметить, что команда подсобралась. Решающие матчи у нас впереди», — сказал Канарейкин «Чемпионату».