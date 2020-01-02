Канарейкин: Швейцария — хороший вариант для России. Наша сборная подсобралась

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
«Судя по тому, как всё сложилось, я скажу, что Швейцария для нас — это хороший вариант, но подарком не назову. С Финляндией и Швецией мы играем потруднее, безусловно.
Игра спецбригад? Мы уже отмечали эти два компонента, они всегда очень важны. Отмечу, что в последней игре группового этапа с Германией мы уже наладили реализацию большинства. Важно перенести это на плей-офф.
У нас была серьёзная группа. Мы попали в очень плотный график с хорошими соперниками. В первых матчах у нас была слабая реализация большинства. Но хочу отметить, что команда подсобралась. Решающие матчи у нас впереди», — сказал Канарейкин «Чемпионату».
- 2 января 2020
-
08:00
-
07:00
-
06:17
-
05:51
- 1 января 2020
-
21:09
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:49
-
20:40
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
19:30
-
19:02
-
18:53
-
18:45
-
18:10
-
18:03
-
17:58
-
16:54
-
13:21
-
09:09
-
08:07
-
08:00
-
07:52
-
07:11
-
07:00
-
06:58
-
06:21
-
06:04
-
05:49
-
04:49
-
02:45
-
02:03