«Напомним, как швейцарцы наших старших братьев немного унизили. Это лучшая мотивация»

Расписание игр МЧМ-2020



Молодёжная сборная России заняла третье место в группе В чемпионата мира-2020 и вышла в четвертьфинале на Швейцарию, которая в заключительном матче группы А сенсационно обыграла Финляндию и заняла второе место. Сегодня наша молодёжка провела тренировку в Тршинеце, после которой на вопросы журналистов ответил помощник главного тренера Игорь Ларионов.

Россия пойдёт к Швеции через Швейцарию? Турнирные расклады плей-офф МЧМ Четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира и взгляд в будущее. В полуфинале нас будут ждать шведы.

«Главное – не забыть, что Швейцария сделала с олимпийской сборной»

— Что думаете перед четвертьфиналом со Швейцарией?

— Мы думаем очень много, главное сейчас – не забыть, что они сделали с нашей олимпийской сборной две недели назад. Знаете счёт — 7:2. (8:2. – Прим. «Чемпионата»). Мы сегодня напомним, как они наших старших братьев немного унизили, это будет лучшей мотивацией.

Прошлись по моментам, которые ожидаем от швейцарцев при игре в атаке и в обороне, поработали в большинстве. Настрой боевой, от каждого из 22 человек, которые выйдут на матч, зависит результат. Каждая боевая единица очень важна. И дисциплина, дисциплина и ещё раз дисциплина. То есть без удалений, потому что «пять на пять» нас будет очень сложно обыграть.

Олимпийская сборная России потерпела крупное поражение в матче со Швейцарией

— Довольны большинством с немцами?

— Этот элемент всегда требует терпения. Если считать, сколько было шансов, когда мы не забили… Наконец-то забили три гола, это не может не радовать. Но завтра новый матч, решающий, нужно использовать каждый момент. Хотя это и сложно. Понятно, что это мы сейчас можем говорить, но волнение и стресс – один из факторов, когда ты можешь в концовке не доработать, не забить, не подставить. Но надеюсь, удача к нам всё-таки повернётся. Сколько же можно возить её вдоль ворот, не попадать в пустые ворота? Надеюсь, мы будем забивать в большинстве.



— Чем вызвано решение заменить Пыленкова на Дорофеева в бригаде большинства?

— Это был вариант как в Суперсерии, был простой розыгрыш, когда два защитника переводили друг другу, и был бросок на подставление или добивание. Посмотрели с Пыленковым, после этого я сказал Дорофееву быть готовым, что он будет играть справа. Он неплохо бросает в одно касание. Месяц назад я беседовал с тренером «Металлурга» Витей Козловым, он сказал, что Павел может бросить справа. Он практически без мышц, понимал, что мальчишка худой, умный, техничный. Дали ему шанс, он им воспользовался.



— Вы что-то рисовали на планшетке в концовке первого периода матча с Германией. По большинству?

— Мы рассматривали вариант у тройки Хованова, был момент из-за ворот, когда бросал Зи — Замула с паса Денисенко. Немного рано это было сделано, Хови должен был чуть-чуть уехать за ворота, чтобы сместить вратаря и четвёрку в другую сторону. В принципе, правильный был вариант, но из этого варианта Хови сам себя убрал, потому что пас был сделан слишком рано. Надо было чуть-чуть уехать за ворота, отдать пас, и тогда был бы вариант на добивании. Все пять человек должны участвовать в розыгрыше, чтобы у нас не было потерь. Если шайба доходит до ворот, должно быть на шайбе сразу по два-три человека. Поэтому я подсказал и ему, и Александрову, чтобы они в этой ситуации чуть-чуть потерпели. Там был необходим тайминг.



— Соколов перестал вписываться в большинство?

— Нет, у нас масса вариантов, мы пытаемся найти правильное применение. Канадцы и американцы знают «даймонд» в обороне, изучают нашу команду. Когда игра переводится за линию ворот, тогда они смотрят на тренера, чтобы он сказал им, что делать. Эти элементы мало кто использует в Северной Америке. Это один из элементов, который мы можем использовать.



— Хованова с Денисенко поменяли местами.

— Игроки, которые находятся на флангах, должны идти с движения. Попробовали этот вариант, когда оба с движения, то оба могут бросить, плюс ещё внизу неплохо играет Александров, который может в одно касание вернуть в центр Воронкову или на пустые ворота Денисенко, и плюс Замула. Появляются варианты. Обычно во время большинства ты даёшь право решать игрокам



— Получается, они будут в среднюю зону выкатываться?

— Обычно во время большинства ты даёшь право решать игрокам во время большинства, так это устроено в хоккее. Это не шахматные фигуры и не игра на телефоне, когда ты можешь всем управлять. Это люди, у них должно быть право на последнее решение. Они ребята толковые, техничные, у них есть время и пространство, чтобы творить.

«Я бы поставил Аскарова, считаю, он должен войти в плей-офф как первый вратарь»

— В штабе определились с вратарём на завтра?

— Пока не знаю, это вопрос скорее к Валерию Николаевичу и Коле Хабибулину.



— Первым ушёл Аскаров.

— Да? Пока официальной версии нет.



— А вы бы кого поставили?

— Я бы поставил Аскарова, считаю, что он должен войти в плей-офф как первый вратарь.

Шикарный сейв Аскарова! Наш вратарь закрыл немцам дорогу в плей-офф Это спасение 17-летнего российского голкипера будут показывать и обсуждать ещё долго.

— Но Мифтахов сыграл 6:0 с Канадой, это ничем не перебить.

— Безусловно. У Мышкина было 6:0 в Нью-Йорке против сборной звёзд. При всём уважении к любому вратарю – Мифтахов, Мышкин, Аскаров, Третьяк, это решение, которое делается по текущему турниру. Решение принимается тренером вратарей, он знает лучше, чем все мы.



— С немцами было шесть удалений, этот вопрос решается?

— Мы поднимем этот вопрос вечером, у нас выходит опять Ртищев, с которым у меня будет вечером разговор. Это важная фигура в нашем меньшинстве, по всем остальным тоже пройдёмся по дисциплине. Шесть-восемь удалений за игру – многовато для нашей команды. Мы сильны «пять на пять» и «пять на четыре». Мы должны диктовать, это на нас должны нарушать правила, а не мы на сопернике.



— Матч начинается в 12:30, обычно игроки в ранних играх просыпаются только ко второму периоду. И вы ещё должны ехать час из Остравы в Тршинец.

— Сегодня это обсуждали и всё подстраивали под ужин, небольшое собрание, правильный отдых, чтобы ребята могли отдохнуть, набраться сил, не переспать. Это юниорский хоккей, молодые люди, у них адреналин, они уже готовы. Они знают, где мы находимся и зачем мы сюда приехали. Будет ещё вечерний настрой, завтра с утра. Надеюсь, ребята выйдут с таким же настроем, как с канадцами и немцами.

«Выходим на ту сцену, где каждому нужно показать свой лучший хоккей»

— Знаю, что некоторые отнеслись к Швейцарии как к подарку.

— Здесь не рынок, чтобы гадать, кто как отнёсся. У нас команда, до всех сегодня донесём, что мы ожидаем. 8:2 против олимпийской команды – это очень хорошее сообщение, здесь не бывает -слабых команд. К любому сопернику надо относиться с уважением, и неважно, кто это, — швейцарцы, канадцы или американцы, немцы или казахи. Сюрпризы бывают.

«У русских так всегда – чем тяжелее, тем нам лучше». Наши — о выходе плей-офф МЧМ Неприятные мысли перед матчем, слишком много удалений и соперник по четвертьфиналу – что говорили хоккеисты молодёжной сборной России.

— Хоккей в Швейцарии на подъемё?

— Да, это так, и на примере Кубка Шпенглера это видим. «Давос», «Амбри-Пиотта» — отличные команды. Сборная Швейцарии обыграла нашу олимпийскую сборную 7:2, да и все успехи последних лет на самом деле впечатляют. Я разговаривал с тренером Швейцарии на сборах перед чемпионатом мира, он сказал, что у них этот год неурожайный. Но на меня это мало повлияло, потому что в одной игре плей-офф может случиться всё. Мы относимся к Швейцарии с уважением, будем играть первым номером. Мы должны играть быстро, плотно, агрессивно, но в рамках правил.



— Мы видели четыре разных матча на групповом этапе. Какой ближе к идеалу?

— Здесь нужно всё лучшее соединить в одно целое. Мы выходим на ту сцену, где нужно показать свой лучший хоккей, причём каждому игроку. От 18-ти и 19-летних игроков не ожидаешь стабильности, постоянства, масса отвлекающих соблазнов. Пресса, родители, друзья, девушки и так далее. Наша задача успокоить ребят, подготовить к матчу, чтобы ничего не мешало, и фокус был нацелен на игру. Сейчас мы должны идти ровно, подняв планку, и не опускаться ниже.

— Россия проиграла обеим командам, которые играют пассивно в позиционной обороне. Что делать со швейцарцами, они так же играют?

— Ну, вчера немцы тоже не так агрессивно действовали. Мы должны использовать наши фланги, нашего огромного Соколова. Задача центральных – кормить фланги, именно там мы можем получить дивиденды. Вот вчерашний гол Воронкова – это работа центрфорварда при атаке сходу. Это тоже работает, потому что таких больших форвардов трудно остановить. И, конечно, должна быть поддержка по всей площадке. Когда ты сводишь атаку в одну сторону, идёт перепас на другую, и появляются такие «дырки», где можно использовать те элементы, о которых мы сейчас говорили.



— Брагин вчера говорил, что будет думать насчёт Хованова и Денисенко, которые заигрываются. Какие возможны варианты?

— Пока это внутренняя часть, мы о ней не можем говорить. Мы верим до конца в игроков. Марченко тоже не мог забить три игры, а вчера прорвало его. Морозов с немцами провёл отличный матч, но никак не может гол забить. Здесь нужен тонкий подход к игрокам, и мы ведём с ними беседы. От Денисенко и Хованова мы ждём продуктивности, и я не сомневаюсь, что они завтра выйдут и проведут свой лучший матч. На тренировке сегодня у них здорово получалось, дай бог, что это перенесётся на игру со Швейцарией.