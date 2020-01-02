Как сборная России сыграет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ-2020?
Сегодня, 2 января, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швейцарии. Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сборная России сыграет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ-2020?».
Принять участие в опросе можно на "Рамблере".
На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).
Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).
Первый матч на пути к золоту МЧМ! Россия — Швейцария в 1/4! LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швейцария на молодёжном чемпионате мира.
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