Как сборная России сыграет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ-2020?

Сегодня, 2 января, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швейцарии. Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сборная России сыграет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ-2020?».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).



Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).