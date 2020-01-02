Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Клингберг — о Радулове: когда Радс забил этот гол, я даже не слышал, что он там кричал

Клингберг — о Радулове: когда Радс забил этот гол, я даже не слышал, что он там кричал
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:2).

Встреча проходила на стадионе «Коттон Боул Стэдиум». Были проданы все билеты. На матче присутствовали 85 630 зрителей, что является вторым показателем посещаемости в истории НХЛ. Автором победной шайбы стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов, реализовавший большинство в третьем периоде.

«Когда Радс забил этот гол, я даже не слышал, что он там кричал. Поднялся такой шум! Это было круто», — сказал защитник «звёзд» Клингберг.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Мы будем наслаждаться этим моментом. Такое бывает один раз в жизни, один раз в карьере!» — отметил голкипер Бен Бишоп.

Победный гол Радулова в «Зимней классике»! Впечатляющий камбэк при 85 тысячах зрителей
А если бы Гурьянов реализовал буллит, то было бы ещё интереснее.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020