Клингберг — о Радулове: когда Радс забил этот гол, я даже не слышал, что он там кричал
Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:2).
Встреча проходила на стадионе «Коттон Боул Стэдиум». Были проданы все билеты. На матче присутствовали 85 630 зрителей, что является вторым показателем посещаемости в истории НХЛ. Автором победной шайбы стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов, реализовавший большинство в третьем периоде.
«Когда Радс забил этот гол, я даже не слышал, что он там кричал. Поднялся такой шум! Это было круто», — сказал защитник «звёзд» Клингберг.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
«Мы будем наслаждаться этим моментом. Такое бывает один раз в жизни, один раз в карьере!» — отметил голкипер Бен Бишоп.
Победный гол Радулова в «Зимней классике»! Впечатляющий камбэк при 85 тысячах зрителей
А если бы Гурьянов реализовал буллит, то было бы ещё интереснее.
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