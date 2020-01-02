Клингберг — о Радулове: когда Радс забил этот гол, я даже не слышал, что он там кричал

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:2).

Встреча проходила на стадионе «Коттон Боул Стэдиум». Были проданы все билеты. На матче присутствовали 85 630 зрителей, что является вторым показателем посещаемости в истории НХЛ. Автором победной шайбы стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов, реализовавший большинство в третьем периоде.

«Когда Радс забил этот гол, я даже не слышал, что он там кричал. Поднялся такой шум! Это было круто», — сказал защитник «звёзд» Клингберг.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Мы будем наслаждаться этим моментом. Такое бывает один раз в жизни, один раз в карьере!» — отметил голкипер Бен Бишоп.