«Зимняя классика НХЛ» — 2021 пройдёт в Миннесоте. Соперник будет выбран позже

Матч «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги в 2021 году пройдёт 1 января на бейсбольном стадионе «Таргет Филд» в Миннеаполисе, заявил комиссар организации Гэри Беттмэн. Арена вмещает более 38 тыс. зрителей. Соперник «Миннесоты Уайлд» определится позже.

«Уайлд» впервые примут участие в «Зимней классике» и второй раз сыграют на улице. 21 февраля 2016 года «Миннесота» в матче «Стадионной серии» со счётом 6:1 переиграла «Чикаго Блэкхоукс» на TCF Bank Stadium в Миннеаполисе.

В 2021 году «Зимняя классика» НХЛ пройдет в 13-й раз в истории лиги. В этом году «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Автором победной шайбы стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов, реализовавший большинство в третьем периоде.