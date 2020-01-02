«Зимняя классика НХЛ» — 2021 пройдёт в Миннесоте. Соперник будет выбран позже
Матч «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги в 2021 году пройдёт 1 января на бейсбольном стадионе «Таргет Филд» в Миннеаполисе, заявил комиссар организации Гэри Беттмэн. Арена вмещает более 38 тыс. зрителей. Соперник «Миннесоты Уайлд» определится позже.
«Уайлд» впервые примут участие в «Зимней классике» и второй раз сыграют на улице. 21 февраля 2016 года «Миннесота» в матче «Стадионной серии» со счётом 6:1 переиграла «Чикаго Блэкхоукс» на TCF Bank Stadium в Миннеаполисе.
В 2021 году «Зимняя классика» НХЛ пройдет в 13-й раз в истории лиги. В этом году «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Автором победной шайбы стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов, реализовавший большинство в третьем периоде.
Клингберг — о Радулове: когда Радс забил этот гол, я даже не слышал, что он там кричал
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