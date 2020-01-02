Агент Михеева — о поддержке со стороны «Торонто»: Дубас вышел за рамки своих обязанностей

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева, рассказал о поддержке игрока клубом.

«Кайл (генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. — Прим. «Чемпионата») вышел за рамки своих обязанностей, проведя несколько дней в больнице. Он покупал одежду и другие личные вещи для Михеева.



Отношение «Торонто» к игрокам напоминает подход колледжей к студентам. Кто-то может сказать: «Да, они могут себе это позволить».



Но такая поддержка на самом деле бесценна. Оказание помощи, демонстрация заботы – это значит намного больше, чем деньги», – цитирует Мильштейна Sportsnet.

Напомним, в третьем периоде в столкновении с форвардом «Дэвилз» Йеспером Браттом россиянин получил сильный порез левой руки. Хоккеист был срочно доставлен в местную больницу. Позже стало известно, что Илья успешно перенёс операцию на руке по восстановлению артерий и сухожилий на запястье. Срок восстановления игрока составит не менее 90 дней.