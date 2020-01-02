Швейцария — Россия: статистика первого периода четвертьфинала молодёжного чемпионата мира

Сборная России проводит четвертьфинал молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии. После первого периода счёт в матче не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Расписание четвертьфиналов МЧМ-2020 на 2 января

После первого периода россияне впереди по броскам в створ — 10:3. Вбрасывания также остались за нашей национальной командой — 8:6. Обе команды по одному разу отбились в меньшинстве.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды. В матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.