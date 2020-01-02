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Швейцария — Россия: статистика четвертьфинала МЧМ-2020 после двух периодов

Швейцария — Россия: статистика четвертьфинала МЧМ-2020 после двух периодов
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России проводит четвертьфинал молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии. После второго периода подопечные Валерия Брагина обыгрывают соперника со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Расписание четвертьфиналов МЧМ-2020 на 2 января

После двух периодов российская сборная впереди по броскам в створ — 25:10. Вбрасывания также остались за нашей национальной командой — 21:17.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды. В матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.

Россия обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ! LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швейцария на молодёжном чемпионате мира.
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