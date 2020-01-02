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Степанов — о минском «Динамо»: к сожалению, команде уже не помочь

Степанов — о минском «Динамо»: к сожалению, команде уже не помочь
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Юности» Андрей Степанов выразил мнение по поводу турнирного положения минского «Динамо» в КХЛ.

Нападающий на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новогоднее поздравление. Один из подписчиков написал в комментариях: «Андрей, с Новым годом! Я болельщик «Динамо» Минск. Очень сожалею, что ты сейчас не в команде. Думаю, ты мог бы ей помочь. Всего наилучшего тебе и твоей семье!». Хоккеист написал в ответ: «К сожалению, ей уже не помочь».

В нынешнем сезоне Степанов провёл за минскую команду в КХЛ 24 матча и набрал 7 (4+3) очков. В ноябре руководство клуба перевело форварда в «Юность».

«Динамо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Запись доступна на странице Степанова в «Инстаграме».

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