Брагин – о победе России: чувствовалась важность матча, это сковывало ребят

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин оценил игру команды в матче МЧМ-2020 со Швейцарией. Россияне победили со счётом 3:1.
«Могли и больше забивать. Играли спокойно, в рабочем режиме, как и говорили перед игрой. Чувствовалась важность матча: или за медали, или ничего. Это немножко сковывало ребят.
Здорово сегодня сработало меньшинство. В большинстве забили, в равных составах тоже. Моментами играли неплохо.
По-прежнему хватаем удаления? Да, такие, необязательные есть. Ребята постоянно между собой разговаривают на эту тему. Значит, где-то эмоции перехлёстывают.
Момент с удалением Подколзина не видел, сейчас посмотрим. Я и говорю, это всё эмоции и напряжение. Психология, молодые ребята. Держать себя нужно в руках. Аскаров — теперь первый номер? Думаю, он дальше пойдёт.
В новой арене немного потеплее. Новый дворец, пять лет ему всего, новые установки, более вязкий лёд", — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 января 2020
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