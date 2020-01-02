Брагин – о победе России: чувствовалась важность матча, это сковывало ребят

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин оценил игру команды в матче МЧМ-2020 со Швейцарией. Россияне победили со счётом 3:1.

«Могли и больше забивать. Играли спокойно, в рабочем режиме, как и говорили перед игрой. Чувствовалась важность матча: или за медали, или ничего. Это немножко сковывало ребят.

Здорово сегодня сработало меньшинство. В большинстве забили, в равных составах тоже. Моментами играли неплохо.

По-прежнему хватаем удаления? Да, такие, необязательные есть. Ребята постоянно между собой разговаривают на эту тему. Значит, где-то эмоции перехлёстывают.

Момент с удалением Подколзина не видел, сейчас посмотрим. Я и говорю, это всё эмоции и напряжение. Психология, молодые ребята. Держать себя нужно в руках. Аскаров — теперь первый номер? Думаю, он дальше пойдёт.

В новой арене немного потеплее. Новый дворец, пять лет ему всего, новые установки, более вязкий лёд", — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.