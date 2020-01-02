Третьяк: был уверен, что сборная России победит Швейцарию на МЧМ-2020 по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии. Россияне одержали победу со счётом 3:1.
«Тренеры сделали коррективы, было меньше удалений в этот раз. Игра на вылет очень нервная — в следующем матче ты можешь побороться за золото, серебро или бронзу, а сейчас был элемент нервозности.
Даже когда швейцарцы сравняли счёт, всё равно было видно, что наши держат игру. Всё равно мы давили, больше владели шайбой, поэтому уверенность, что наша команда сильнее и победит, у меня была.
Всё-таки швейцарцы не финны: с теми было бы тяжелее, а против швейцарцев мы выходили уверенными в себе. Хотя они показывают очень хороший хоккей, не просто так финнов обыграли", — цитирует Третьяка ТАСС.
- 2 января 2020
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