Защитник сборной Швеции Сёдерстрём реализовал буллит в матче с Чехией на МЧМ-2020

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, сборная Швеции играет с хозяевами турнира. В ходе третьего периода шведы побеждают со счётом 4:0.

Автором четвёртой шайбы шведской команды стал защитник Виктор Сёдерстрём. Проспект «Аризоны Койотс» реализовал буллит, назначенный за снос Йонатана Берггрена.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Ранее в полуфинал смогла выйти сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен. Полуфиналистами стали также команды Канады и Финляндии.