Защитник сборной Швеции Сёдерстрём реализовал буллит в матче с Чехией на МЧМ-2020
В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, сборная Швеции играет с хозяевами турнира. В ходе третьего периода шведы побеждают со счётом 4:0.
Автором четвёртой шайбы шведской команды стал защитник Виктор Сёдерстрём. Проспект «Аризоны Койотс» реализовал буллит, назначенный за снос Йонатана Берггрена.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.
Ранее в полуфинал смогла выйти сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен. Полуфиналистами стали также команды Канады и Финляндии.
Сборная Швеции забросила шайбу в ворота Чехии после грубейшей ошибки вратаря. Видео
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