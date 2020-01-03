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«Трактор» на выезде разгромил «Торпедо»

«Трактор» на выезде разгромил «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» разгромил нижегородское «Торпедо» (6:1).

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 6
Трактор
Челябинск
0:1 Седлак (Кэлоф, Бэйлен) – 00:20' (5x5)   0:2 Косов (Седлак) – 04:42' (4x5)   0:3 Авцин (Сергиенко, Зайцев) – 07:20' (5x5)   1:3 Бочаров (Жафяров, Ратти) – 15:31' (5x4)   1:4 Михеев (Авцин, Карлин) – 40:30' (5x5)   1:5 Основин (Бэйлен, Седлак) – 50:53' (5x4)   1:6 Шаров (Бэйлен, Степанов) – 55:51' (5x5)

На 20-й секунде шайбу забросил Лукаш Седлак, спустя 4 минуты Ярослав Косов увеличил преимущество, отличившись в меньшинстве.

На 8-й минуте матча «Трактор» довёл преимущество до трёх шайб. В середине первого периода нижегородцам удалось чуть сократить отставание, автором гола стал Станислав Бочаров. Второй период прошёл без голов. На 40-й минуте матча свою первую шайбу за «Трактор» забросил Артём Михеев.

В середине третьего периода также отличились Вячеслав Основин и Александр Шаров.

Челябинцы одержали первую победу в 2020 году, прервав двухматчевую серию поражений. «Трактор» продолжает занимать последнее место в Восточной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет 10 очков.

«Трактор» забросил три шайбы за восемь минут и получил большой штраф
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