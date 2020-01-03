«Трактор» на выезде разгромил «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» разгромил нижегородское «Торпедо» (6:1).
На 20-й секунде шайбу забросил Лукаш Седлак, спустя 4 минуты Ярослав Косов увеличил преимущество, отличившись в меньшинстве.
На 8-й минуте матча «Трактор» довёл преимущество до трёх шайб. В середине первого периода нижегородцам удалось чуть сократить отставание, автором гола стал Станислав Бочаров. Второй период прошёл без голов. На 40-й минуте матча свою первую шайбу за «Трактор» забросил Артём Михеев.
В середине третьего периода также отличились Вячеслав Основин и Александр Шаров.
Челябинцы одержали первую победу в 2020 году, прервав двухматчевую серию поражений. «Трактор» продолжает занимать последнее место в Восточной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет 10 очков.
- 3 января 2020
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