«Трактор» забросил три шайбы за восемь минут и получил большой штраф
В рамках регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» принимает челябинский «Трактор».
Клуб из Челябинска за восемь минут забросил три шайбы и получил большой штраф. Уже на 20-й секунде гол забил Лукаш Седлак. На 5-й минуте Ярослав Косов в меньшинстве увеличил преимущество до двух шайб. Третью шайбу в ворота нижегородцев забросил Александр Авцин.
На 3-й минуте у «Трактора» был удалён Виталий Меньшиков за опасный удар в голову.
В настоящий момент челябинский клуб занимает последнюю строчку Восточной конференции с 35 набранными очками в 44 играх, забросив всего 85 шайб и пропустив 118.
«Торпедо» занимает седьмое место на Западе, набрав 47 очков в 43 матчах, забросив 123 шайбы и пропустив 112.
Читайте также
- 3 января 2020
-
17:43
-
17:34
-
17:28
-
16:42
-
16:32
-
16:29
-
16:27
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
15:39
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:01
-
13:39
-
13:37
-
13:15
-
13:05
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:52
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:32
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:36
-
08:32
Партнерский контент