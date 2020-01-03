«Трактор» забросил три шайбы за восемь минут и получил большой штраф

В рамках регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» принимает челябинский «Трактор».

Клуб из Челябинска за восемь минут забросил три шайбы и получил большой штраф. Уже на 20-й секунде гол забил Лукаш Седлак. На 5-й минуте Ярослав Косов в меньшинстве увеличил преимущество до двух шайб. Третью шайбу в ворота нижегородцев забросил Александр Авцин.

На 3-й минуте у «Трактора» был удалён Виталий Меньшиков за опасный удар в голову.

В настоящий момент челябинский клуб занимает последнюю строчку Восточной конференции с 35 набранными очками в 44 играх, забросив всего 85 шайб и пропустив 118.

«Торпедо» занимает седьмое место на Западе, набрав 47 очков в 43 матчах, забросив 123 шайбы и пропустив 112.