Вратарь Швеции – о тренировке бросков: собираюсь ли я забить России? Всё возможно!

Вратарь молодёжной сборной Швеции Хуго Альнефельт прокомментировал шансы на успех в игре с Россией.
«Мы очень хорошо играли и в группе, и в четвертьфинале. Мы уверены в себе и идём в полуфинал с хорошими чувствами. О России много не знаю, мы на них не фокусировались. Позже посмотрим видео. У нас одна из лучших реализаций большинства на турнире? У нас очень хорошие игроки, они здорово разыгрывают.
Не имею понятия, кто у России самый опасный игрок. Да, я не раз играл против них, но я всегда фокусируюсь на своей игре, а не на соперниках. На тренировке я отрабатывал броски, потому что собираюсь забить? Всё возможно! Аскарова в деле я много не видел, но слышал, что он очень хороший вратарь», — передаёт слова Альнефельта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 января 2020
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