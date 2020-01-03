Вратарь Швеции – о тренировке бросков: собираюсь ли я забить России? Всё возможно!

Вратарь молодёжной сборной Швеции Хуго Альнефельт прокомментировал шансы на успех в игре с Россией.

«Мы очень хорошо играли и в группе, и в четвертьфинале. Мы уверены в себе и идём в полуфинал с хорошими чувствами. О России много не знаю, мы на них не фокусировались. Позже посмотрим видео. У нас одна из лучших реализаций большинства на турнире? У нас очень хорошие игроки, они здорово разыгрывают.

Не имею понятия, кто у России самый опасный игрок. Да, я не раз играл против них, но я всегда фокусируюсь на своей игре, а не на соперниках. На тренировке я отрабатывал броски, потому что собираюсь забить? Всё возможно! Аскарова в деле я много не видел, но слышал, что он очень хороший вратарь», — передаёт слова Альнефельта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.