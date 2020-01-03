Апальков: понимаю ожидания «Динамо», физическую форму оцениваю хорошо

Нападающий московского «Динамо» Даниил Апальков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:0).

«Тяжёлая игра, но самое главное, что мы сегодня победили. Большие эмоции переполняют, потому что был полный стадион. Хотелось победить в первом домашнем матче. Спасибо всей команде. Мы заслужили эти два очка. Спасибо болельщикам за поддержку. Было приятно играть.

Может быть, где-то надо было хладнокровнее играть, а где-то надо было и сильнее бросить, чтобы забить. Но главное – это результат команды. Здорово сыграл наш вратарь, спасибо и ему.

Отдых – это всегда хорошо, когда он правильный. Восстановились и передохнули, тем более такой праздник был. Сейчас работа, работа и ещё раз работа. Впереди важные игры.

Свою физическую форму оцениваю хорошо. Конечно, понимаю ожидания «Динамо» от своей игры. Буду стараться оправдывать их и показывать всё на льду», — передаёт слова Апалькова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.