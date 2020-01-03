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Фрейзер — о «Динамо»: играть с такой командой на такой арене просто здорово

Фрейзер — о «Динамо»: играть с такой командой на такой арене просто здорово
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал встречу с московским «Динамо» (0:2).

«Думаю, что это был хороший матч. Наша команда боролась и играла грамотно, но проблема с удалениями повлияла на игру. Играть с такой командой на такой арене — это просто здорово. Сегодня я разочарован результатом, но, повторюсь, это был хороший матч», — передаёт слова Фрейзера корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В составе бело-голубых дебютировал Теэму Пулккинен, ранее выступавший за «Динамо» (Минск). В этом матче финский нападающий набрал первое очко за новую команду, забросив шайбу на 51-й минуте. Ассистентами Теэму выступили Вадим Шипачёв и Михал Чайковски.

«Динамо» одержало первую победу в 2020 году и продолжает занимать третье место в Западной конференции. Отставание от СКА составляет 3 очка, от ЦСКА — 5 очков.

«Куньлунь» проиграл третий матч кряду, но продолжает находиться в зоне плей-офф.

Пулккинен забросил первую шайбу за московское «Динамо»
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