Кудашов – о 0:6: счёт отображает нашу игру, СКА всё сделал наоборот

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды со счётом 0:6.

«Говорить особо не придётся, потому что счёт на табло. Он отображает нашу сегодняшнюю игру. Не было движения, соперник играл с шайбой, выиграл всю борьбу. Что мы хотели сделать – навязать борьбу, играть с шайбой – всё сделали наоборот. Поэтому такой результат. Бурдасов не поехал на выезд из-за повреждения, пока не знаем, насколько оно серьёзное», — сказал Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

«Армейцы» с берегов Невы потерпели самое крупное поражение в КХЛ.



«Йокерит» продолжает занимать четвёртое место в Западной конференции, но отставание от московского «Динамо» сократилось до одного очка и у финнов две игры в запасе.



СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав в 44 матчах 61 очко.