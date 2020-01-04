Кузнецов забил 16-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Второй гол забил российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативными передачами отметились Джон Карлсон и Никлас Бекстрём.
Видео с голом Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Евгений Кузнецов забил 16-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 38 очков (16+22), которые он набрал в 38-играх.
Всего в Национальной хоккейной лиге Кузнецов провёл 455 матчей, в которых забил 117 голов и сделал и сделал 258 результативных передач.
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