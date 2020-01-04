Гол Кузнецова и передачи Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов также отметился результативной передачей. Голкипер Илья Самсонов совершил 38 сейвов.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал 2 результативные передачи.

Таким образом, «Каролина» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Вашингтон» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.