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Гол Кузнецова и передачи Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Гол Кузнецова и передачи Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов также отметился результативной передачей. Голкипер Илья Самсонов совершил 38 сейвов.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал 2 результативные передачи.

Таким образом, «Каролина» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Вашингтон» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Паник (Эллер) – 22:58' (5x5)   0:2 Кузнецов (Карлсон, Бекстрём) – 25:07' (5x4)   1:2 Стаал (Песке, Свечников) – 40:39' (5x5)   1:3 Эллер (Овечкин, Орлов) – 42:29' (5x4)   1:4 Врана (Кузнецов, Оши) – 44:51' (5x5)   2:4 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 46:35' (5x4)   3:4 Дзингел (Нечас, Гардинер) – 52:35' (5x4)
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