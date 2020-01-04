Результаты матчей НХЛ за 3 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя два матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020



«Даллас Старз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. «Даллас» одержал четвёртую победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах.

«Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. «Каролина» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Вашингтон» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений.