Результаты матчей НХЛ за 3 января 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя два матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Даллас Старз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. «Даллас» одержал четвёртую победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Фаббри, Лашофф) – 03:47' (5x5) 1:1 Хинц (Линделль, Павелски) – 11:13' (4x5) 2:1 Факса (Линделль, Хинц) – 21:36' (5x4) 3:1 Павелски – 31:42' (5x5) 4:1 Секера (Линделль, Комо) – 57:04' (en)
«Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. «Каролина» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Вашингтон» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Паник (Эллер) – 22:58' (5x5) 0:2 Кузнецов (Карлсон, Бекстрём) – 25:07' (5x4) 1:2 Стаал (Песке, Свечников) – 40:39' (5x5) 1:3 Эллер (Овечкин, Орлов) – 42:29' (5x4) 1:4 Врана (Кузнецов, Оши) – 44:51' (5x5) 2:4 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 46:35' (5x4) 3:4 Дзингел (Нечас, Гардинер) – 52:35' (5x4)
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