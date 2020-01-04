Бадюков: игра, показанная «Трактором» в матче с «Торпедо», может подстегнуть команду

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением об игре челябинского «Трактора».



«Игра, показанная «Трактором» в последних матчах и в матче с «Торпедо», в котором уральцы победили с крупным счётом, может подстегнуть игроков и весь тренерский штаб, всю команду. Команда удачно начала год. Сейчас задача «Трактора» — уйти с последнего места на Востоке. Для этого надо брать 90% очков при условии, что ближайшие конкуренты будут их терять. Конкуренция в Восточной конференции очень высокая. Первостепенная задача челябинцев — подняться как можно выше, чтобы оставались шансы бороться за плей-офф, который начнётся в марте. Ситуация прояснится к концу января», — сказал Бадюков «Чемпионату».

«Трактор» на выезде разгромил «Торпедо»