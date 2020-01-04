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Казахстан сравнял счёт в серии с Германией за право играть на МЧМ-2021

Казахстан сравнял счёт в серии с Германией за право играть на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Казахстана обыграла команду Германии со счётом 4:1 во втором матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодёжного чемпионата мира. Таким образом, в серии до двух побед счёт стал 1-1, решающая встреча состоится завтра, 5 января. Напомним, проигравший в серии покинет элитный дивизион молодёжного чемпионата мира. Казахстан и Германия оказались в данном раунде, потому что заняли последние места в своих группах.

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Подопечные Сергея Старыгина открыли счёт на пятой минуте, заброшенная шайба на счету нападающего Станислава Александрова. На 26-й минуте казахстанская команда упрочила преимущество в счёте, точный бросок удался форварду Олегу Бойко. На старте третьего периода Александров оформил дубль. В концовке соперники обменялись голами Дениса Чапорова и Луиса Шинко.

В 2021 году на молодёжном чемпионате мира выступит сборная Австрии, которая заменит проигравшую команду в паре Казахстан — Германия.

U20 ЧМ-2020. Утешительный раунд
04 января 2020, суббота. 13:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
4 : 1
Германия U20
1:0 Александров (Сайко) – 04:39' (5x5)   2:0 Бойко (Мусоров) – 25:05' (5x5)   3:0 Александров (Шайхмедденов) – 41:32' (5x5)   4:0 Чапоров (Мусоров) – 56:27' (en)   4:1 Шинко (Вирт, Киндер) – 58:31' (5x5)
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