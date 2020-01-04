Казахстан сравнял счёт в серии с Германией за право играть на МЧМ-2021

Сборная Казахстана обыграла команду Германии со счётом 4:1 во втором матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодёжного чемпионата мира. Таким образом, в серии до двух побед счёт стал 1-1, решающая встреча состоится завтра, 5 января. Напомним, проигравший в серии покинет элитный дивизион молодёжного чемпионата мира. Казахстан и Германия оказались в данном раунде, потому что заняли последние места в своих группах.
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Подопечные Сергея Старыгина открыли счёт на пятой минуте, заброшенная шайба на счету нападающего Станислава Александрова. На 26-й минуте казахстанская команда упрочила преимущество в счёте, точный бросок удался форварду Олегу Бойко. На старте третьего периода Александров оформил дубль. В концовке соперники обменялись голами Дениса Чапорова и Луиса Шинко.
В 2021 году на молодёжном чемпионате мира выступит сборная Австрии, которая заменит проигравшую команду в паре Казахстан — Германия.
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