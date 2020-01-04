Видео всех голов сборной России в победном полуфинале МЧМ-2020 со Швецией

В полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России нанесла поражение Швеции со счётом 5:4 ОТ и вышла в финал. Следующий соперник команды Валерия Брагина определится позднее.
Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Иван Морозов, и это его вторая шайба в этой встрече. Дважды в основное время отличился Егор Соколов, ещё одна шайба в активе Александра Хованова.
Видео голов можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.
До этого матча сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне выиграли девять матчей, одна встреча завершилась вничью.
Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.
- 4 января 2020
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