Видео всех голов сборной России в победном полуфинале МЧМ-2020 со Швецией

В полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России нанесла поражение Швеции со счётом 5:4 ОТ и вышла в финал. Следующий соперник команды Валерия Брагина определится позднее.

Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Иван Морозов, и это его вторая шайба в этой встрече. Дважды в основное время отличился Егор Соколов, ещё одна шайба в активе Александра Хованова.

Видео голов можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

До этого матча сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне выиграли девять матчей, одна встреча завершилась вничью.

Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.