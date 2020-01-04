Рижское «Динамо» одержало вторую победу подряд, обыграв «Барыс»

В Риге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своей площадке принимало «Барыс» из Нур-Султана. Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

На 12-й минуте Кирилл Слепец открыл счёт и вывел «Динамо» вперёд. В итоге эта шайба стала единственной в матче.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

Рижское «Динамо» одержало вторую победу подряд. Ранее рижане обыграли минское «Динамо». «Барыс» потерпел первое поражение после серии из двух побед. «Барыс» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, рижское «Динамо» — на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.